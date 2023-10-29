Мессенджер Telegram подготовил новое обновление. Теперь можно отвечать не на все сообщение, а только на его часть.

Об этом сообщает официальный канал в Telegram.

Доступна отправка ответов в другие чаты, а текст своего сообщения можно оформить в виде цитаты. Также в Telegram добавили возможность добавить в сообщение сразу несколько цитируемых фрагментов.

Также можно выбирать цвет своего имени в группах.

Для того, чтоб получить доступ к новым функциям нужно обновить мессенджер.

Напомним, Павел Дуров намекнул, что что сторис в Telegram, ранее доступные только для премиальных пользователей, откроют для всех. Когда сервис будет общедоступным, он не уточнил.

Ранее Дуров заявил, что в Telegram с ноября появится функция криптокошелька. В мессенджер будет добавлено мини-приложение с доступом к кошельку технологии блокчейна TON. Функция не будет доступна пользователям из США и некоторых других стран.

Также Telegram понизил в результатах поиска каналы с накрученными подписчиками. При этом каналы с большим количеством Premium-подписчиков будут иметь более высокий рейтинг. Также новый поиск "отдаёт приоритет результатам из вашей страны".