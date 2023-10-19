Мессенджер WhatsApp разрешил пользоваться одновременно двумя аккаунтами на одном телефоне.

Об этом говорится в блоге WhatsApp.

"Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий. Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона", — отмечается в сообщении мессенджера.

Чтобы создать второй аккаунт, потребуется дополнительный номер телефона и SIM-карта — например, можно использовать телефон, который поддерживает несколько SIM-карт или eSIM. Параметры конфиденциальности и уведомлений для каждого аккаунта можно настроить отдельно.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появятся каналы, как в Телеграм. Из-за этого мессенджер хотят заблокировать в России.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

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