В Telegram появилось обновление — теперь можно отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения.

Они удалятся после того, как собеседник их прослушает.

Для использования этой функции необходимо обновить приложение к новейшей версии на устройствах iOS и Android.

Ранее мы сообщали, что в мессенджере Telegram теперь доступна отправка ответов в другие чаты, а текст своего сообщения можно оформить в виде цитаты. Также появилась возможность добавлять в сообщение сразу несколько цитируемых фрагментов. Кроме того, можно выбирать цвет своего имени в группах.

Также Telegram понизил в результатах поиска каналы с накрученными подписчиками. При этом каналы с большим количеством Premium-подписчиков будут иметь более высокий рейтинг. А новый поиск теперь "отдаёт приоритет результатам из вашей страны".

Напомним, в декабре на сайте президента появилась петиция с призывом запретить Тelegram. Автор называет его риском для национальной безопасности Украины и призывает заблокировать Тelegram для пользователей. По его словам, из-за недостаточной коммуникации о рисках этого приложения, им продолжают пользоваться многие солдаты и даже офицеры ВСУ, передавая свои данные прямо в руки врага.