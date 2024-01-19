Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с исполняющим обязанности главы МИД Сомали Али Омаром ситуацию по захвату четырех украинских граждан.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в соцсети Х (ранее Twitter).

"Провел разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Сомали Али Омаром относительно ситуации с украинскими гражданами, захваченными в Сомали, и путей ее урегулирования", - написал Кулеба.

Он добавил, что стороны также договорились о первоочередном подписании меморандума об установлении дипломатических отношений.

"Если это произойдет, не останется ни одной африканской страны, с которой бы Украина не установила дипломатические отношения. Обсудили также пути углубления сотрудничества между Украиной и Африканским Союзом", - сообщил Кулеба.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили о том, что четырех украинцев захватили на территории Сомали. По словам спикера МИД Олега Николенко, граждане были членами экипажа вертолета миссии ООН в Сомали, потерпевшего крушение. Их личности установлены. Вместе с ними на борту находились пятеро иностранцев.

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