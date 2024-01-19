На Закарпатье произошел большой сход воды на фоне дождей и резкого повышения температуры. Спасатели ликвидируют последствия паводка.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациями в телеграм-канале.

Так, за прошедшие сутки в результате интенсивных осадков оказалось подтоплено 5 подвальных помещений, 11 подворий и 330 га сельскохозяйственных угодий.

В Ужгороде, Перечине, Рахове, с. Соймы на Хустщине и поселке Дубово Тячевского района бригады ГСЧС откачивали воду с территорий частных домохозяйств, а также одного детского сада.

"По состоянию на утро 19 января затопленными остаются 330 га сельхозугодий. Также прошел перелив воды через автомагистраль Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов в районе с. Ольховка Хустского района и шоссе местного значения сообщением Шаланки-Комяти и автодорогу Комяти-Заречья", - говорится в сообщении.

Ранее в горах Закарпатья спасатели нашли двух заблудившихся лыжников.

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