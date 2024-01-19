Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер продал за 270 тысяч евро часы Audemars Pigue, из‑за которых его задержали в аэропорту Мюнхена.

Об этом сообщает новостной ресурс Die Presse.

Отмечается, что часы купили в ходе благотворительного ужина "Климатической инициативы Шварценеггера", который проходил в отеле Stannglwirt в австрийском городе Кицбюэле. Кто стал их покупателем, не уточняется.

Всего в мире выпущено лишь 20 экземпляров подобных часов. Те, что принадлежали Шварценеггеру, сделали специально для него. На них можно увидеть изображение торса кинозвезды и надпись "Arnold Classic". Шварценеггер носил часы швейцарского бренда Audemars Pigue в нескольких фильмах.

Напомним, на днях экс-губернатор Калифорнии провел в офисе полиции в аэропорту Мюнхена несколько часов. Проблемы возникли из-за того, что у Шварценеггера нашли роскошные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Актер утверждал, что намеревался продать их с аукциона.

Позже Шварценеггера отпустили, выписав ему штраф в размере 35 тысяч евро. После того как актер был отпущен, он первым делом закурил сигару.