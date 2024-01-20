Сегодня ночью на мобильный банк Монобанк была осуществлена мощная Ddos-атака.

Об этом заявил соучредитель финучреждения Олег Гороховский в Telegram.

Через банк невозможно было провести транзакции, но Гороховский сообщал, что "ситуация под контролем".

"Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем", - написал Гороховский.

Позже он написал о второй волне атаки, но заверил, что ситуацию продолжают контролировать.

"50 миллионов запросов. Вторая волна. Стоим!", - пишет Гороховский.

В 00:43 Гороховский сообщил, что попытка хакерской атаки не увенчалась успехом.

"Расходимся", - добавил он.

Напомним, что 12 декабря по всей Украине произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар". Это повлекло за собой неполадки в работе банкоматов и терминалов. В некоторых городах сообщили о сбое в работе оповещения о воздушной тревоге.

Ответственность за атаку на "Киевстар" взяла на себя российская "псевдохакерская группировка" Солнцепек. По данным СБУ, она является хакерским подразделением ГРУ РФ.