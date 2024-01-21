Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа находится в состоянии фрустрации из-за быстрого развития Азии, а в мировой экономике происходит крупная перестройка.

Об этом венгерский политик заявил во время выступления на бизнес-форуме во Вьетнаме.

"В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир - Азия - неумолимо растет, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определенную фрустрацию", - сказал Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что европейские политики "откровенно недооценили" экономический потенциал азиатских государств и теперь "пожинают плоды". Он отметил, что всегда выступал за сотрудничество со странами Азии и считает его очень полезным для Европы.

"Число стран в Европе, которые предпочитают сотрудничество и выступают за взаимосвязанность, растет, и в наших дебатах внутри Европы я очень надеюсь, что Венгрия окажет положительное влияние, и что мы сможем продвинуть европейскую экономическую политику в направлении возможности взаимосвязанности", - подытожил Орбан.

Справка

Фрустрацией (с лат. "расстройство планов", "уничтожение замыслов") называют состояние, возникающее в ситуации невозможности удовлетворения потребностей и желаний. Автором теории фрустрации является американский психолог и психотерапевт Саул Розенцвейг.

Ранее мы писали, что Европарламент поддержал резолюцию, осуждающую Орбана за "систематический подрыв ценностей Евросоюза" и за вето на выделение помощи Украине.

Перед этим Орбан заявил, что и дальше хочет блокировать выделение помощи Киеву, но предложил свой механизм её формирования.