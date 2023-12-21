Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем".

Об этом венгерский политик сообщил на пресс-конференции, пишет Sky News.

По словам Орбана, Зеленский предложил встречу и "вести переговоры".

"Я сказал ему, что буду в его распоряжении. Нам осталось только прояснить один вопрос: о чем?" – добавил венгерский премьер.

"То есть, судя по этой ремарке, пока встреча двух лидеров еще не согласована", - комментирует высказывание Виктора Орбана телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, на днях Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции рассказал, о чем говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине на инаугурации новоизбранного президента этой страны Хавьера Милея. Судя по словам президента, Орбан отказывается от официальной встречи с ним.

Ранее мы писали, что Венгрия не стала блокировать решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС, но заявила, что у нее будет еще много возможностей это сделать.

Будапешт также блокирует пакет помощи Украине в 50 млрд евро. Орбан озвучил свое условие для разблокирования выделения этих денег Киеву: Венгрия хочет получить от ЕС 30 млрд евро для себя.