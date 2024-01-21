Бойцы ВСУ продолжают жаловаться на нашествие крыс и мышей в окопах на передовой. Грызуны разносят болезни и даже нападают на спящих людей.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что грызуны распространяют болезни, которые вызывают у военных рвоту и кровотечение из глаз, а также наносят вред боеспособности, воссоздавая ужасные условия, наблюдавшиеся в войсках во время Первой мировой войны.

"Представьте, что вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер или грызет кончики пальцев, или кусает вас за руку. Вы спите два или три часа, в зависимости от того, насколько вам повезет", - рассказала военная-связист с позывным Кира.

По ее оценкам, в ее землянке с четырьмя солдатами обитали около 1000 мышей.

"Не к нам в гости приходили мыши; мы были их гостями", - добавила женщина.

Кира также рассказала, что перепробовала все, чтобы избавить окопы от мышей: брызгала ядом, распыляла аммиак, даже молилась.

"У нас была кошка по имени Буся, и она поначалу тоже помогала и ела мышей. Но позже их стало так много, что она отказалась. Кошка может поймать одну-две мыши, но если их 70, то это нереально", - сообщила военная.

Мыши не только вызывают беспокойство и болезни среди солдат, но и разрушают военное и электрическое оборудование. Кира рассказала, что, мышам "удавалось залезать в металлические коробки и перегрызать провода", нарушая связь.

"Мыши жевали все: радиоприемники, ретрансляторы, провода. Мыши забирались в машины и грызли электропроводку, чтобы машины не ездили, а еще они грызли танки и колеса. Потери только от мышей в нашей землянке составляют миллион гривен", добавила военная.

Игорь Загороднюк, научный сотрудник Национального научно-естественного музея, рассказал CNN, что нашествие мышей произошло отчасти из-за того, что пик размножения грызунов приходится на осень, но также и из-за последствий самой войны.

"Озимые культуры, посеянные осенью 2021 года, во многих местах в 2022 году не были убраны и дали обильный самосев. Мыши, которые там размножались, пережили очень теплую зиму и продолжили поедать новый урожай", — сказал он.

В публикации говорится, что нашествие грызунов является показателем того, насколько статичными стали боевые действия после прекращения контрнаступления ВСУ.

Напомним, еще в конце октября сообщалось, что в блиндажах и окопах ВСУ и российских войск началось нашествие мышей и змей. На появившихся в сети видео можно было заметить, что вокруг оборудованных позиций собрались тысячи мышей. Военные жаловались, что мыши уничтожают их снаряжение, дроны и амуницию.

Также украинские солдаты показали, как пытаются бороться с нашествием мышей в окопах. Помимо самодельных мышеловок и ловушек, военным помогают бороться с мышами коты и пластиковые бутылки, которыми они забивают все щели в блиндажах.