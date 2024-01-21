Жестокие обстрелы, интенсивные бои и подготовка важных переговоров. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 21 января.
Главное из заявлений президента:
- Подвел итоги недели и назвал фронтовые направления, где продолжаются наиболее интенсивные бои: Авдеевское, Бахмутское, Марьинское, Купянское и юг Украины.
- Рассказал о жестоких обстрелах со стороны РФ - за один день более ста населенных пунктов в девяти областях, а также отметил обстрелы Донбасса.
- Сообщил об определении приоритетов на ближайшие недели и заявил о подготовке новых важных переговоров. "Особое направление - Евросоюз и отношения с ближайшими соседями".
Ранее в британской разведке заявили, что российская армия в последние недели увеличила количество наступательных действий по всем направлениям фронта в Украине.
Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.