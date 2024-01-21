Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 21 января.

Главное из заявлений президента:

Подвел итоги недели и назвал фронтовые направления, где продолжаются наиболее интенсивные бои: Авдеевское, Бахмутское, Марьинское, Купянское и юг Украины. Рассказал о жестоких обстрелах со стороны РФ - за один день более ста населенных пунктов в девяти областях, а также отметил обстрелы Донбасса. Сообщил об определении приоритетов на ближайшие недели и заявил о подготовке новых важных переговоров. "Особое направление - Евросоюз и отношения с ближайшими соседями".

Ранее в британской разведке заявили, что российская армия в последние недели увеличила количество наступательных действий по всем направлениям фронта в Украине.

Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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