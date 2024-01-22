В Лимане нацгвардеец убил четырех человек - двух женщин и двух полицейских, которые приехали по вызову.

Об этом сообщает ГБР.

Утром 21 января наряд копов вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими пропала связь, поэтому на место поехала другая группа. Там они обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин - пенсионерки и ее дочери.

По горячим следам был задержан военнослужащий Нацгвардии.

Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Британская разведка сообщила о росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели. Ключевым фактором является замерзание грунта, по которому легче наступать на бронетехнике.

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