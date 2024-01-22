Кабинет министров Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет.

Правительство издало распоряжение о внесении такого предложения на рассмотрение СНБО.

Так, распоряжением предусмотрены:

запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины резидентами РФ;

запрет въезда в Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории РФ;

запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ;

запрет на плавание во внутренних водах Украины и вхождение в морские порты Украины судов под флагами РФ, или чьими собственниками являются резиденты РФ, или суда, которые заходили в порты на неподконтрольной территории Украины.

Ранее Кабмин продлил действие запрета на ввоз в Украину российских товаров ещё на год. Этот запрет продлевается регулярно в течение нескольких лет.

Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.