Кабмин предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет
Кабинет министров Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет.
Правительство издало распоряжение о внесении такого предложения на рассмотрение СНБО.
Так, распоряжением предусмотрены:
- запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины резидентами РФ;
- запрет въезда в Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории РФ;
- запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ;
- запрет на плавание во внутренних водах Украины и вхождение в морские порты Украины судов под флагами РФ, или чьими собственниками являются резиденты РФ, или суда, которые заходили в порты на неподконтрольной территории Украины.
Ранее Кабмин продлил действие запрета на ввоз в Украину российских товаров ещё на год. Этот запрет продлевается регулярно в течение нескольких лет.
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