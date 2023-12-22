Кабинет министров на сегодняшнем заседании еще на год продлил действие запрета на ввоз в Украину российских товаров - до 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Продлено действие постановления КМУ от 30.12.2015 №1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации", до 31.12.2024 года", - сказано в записи Мельничука.

Этот запрет продлевается регулярно в течение нескольких лет. Например, мы писали, как в конце 2021 года его тоже продлили на год.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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