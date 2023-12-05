Кабинет министров на сегодняшнем заседании выделил Запорожской областной военной администрации почти 32 миллиона гривен на строительство фортификационных сооружений.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Выделено в целях укрепления обороноспособности государства Запорожской областной государственной администрации (для Запорожской областной военной администрации) 31 млн 704 тыс. гривен для строительства фортификационных сооружений", - сказано в посте Мельничука.

Ранее о строительстве оборонительных линий заявлял в вечернем обращении Владимир Зеленский. По его словам, Украина будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до западных регионов страны.

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