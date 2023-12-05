Кабмин выделил Запорожской ОВА почти 32 миллиона гривен на строительство фортификационных сооружений
Кабинет министров на сегодняшнем заседании выделил Запорожской областной военной администрации почти 32 миллиона гривен на строительство фортификационных сооружений.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Выделено в целях укрепления обороноспособности государства Запорожской областной государственной администрации (для Запорожской областной военной администрации) 31 млн 704 тыс. гривен для строительства фортификационных сооружений", - сказано в посте Мельничука.
Ранее о строительстве оборонительных линий заявлял в вечернем обращении Владимир Зеленский. По его словам, Украина будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до западных регионов страны.
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