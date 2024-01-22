В понедельник, 22 января, на границе Китая и Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 7.

Об этом сообщает МЧС Узбекистана.

По данным ведомства, эпицентр располагался в пограничной области Китая и Киргизии. Глубина составила 15 км.

Также подземные толчки ощутили и в Казахстане. Так, в Алматы магнитуда землетрясения составила 6,7, пишет МЧС Казахстана.

Жители Алматы сообщают, что почувствовали серьезные толчки, все длилось около минуты. Многие горожане покинули свои дома.

Толчки ощутили также в Бишкеке и Ташкенте.

Также появилось видео из Алматы, где во время землетрясения жители города массово покидали свои дома.

Департамент ЧС после второй волны толчков призвал жителей города спуститься по лестницам с высоких этажей и находиться в безопасных местах – подальше от зданий.

В связи с этим Алматы в пробках, на заправках – очереди, пишут местные СМИ.

Ранее мы рассказывали о недавних землетрясениях в Японии. В частности, на острове Ното 1 января погибли как минимум 64 человека. Всего в районе Ното произошло семь землетрясений, а по всей Японии их зарегистрировано 11. В том числе трясло столицу страны - Токио. Также сообщалось об угрозе цунами.