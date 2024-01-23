В результате утреннего обстрела Киева пострадали квартира и автомобиль адвоката и военного Маси Найема - брата главы Агентства восстановления и развития Мустафы Найема.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"У моей машины люк пробило. Во всех комнатах выбило стекла. Хорошо, что все наши живы и не поранились. Соболезнование тем, у кого хуже", - написал Маси Найем.

Дома в момент прилета Найема не было, там оставалась собака по кличке Бармалей, которая не пострадала.

Также он отметил, что это "очень странный прилет рядом с домом. Потому что такого никогда не было, чтобы прилетало туда".

Напомним, после полномасштабного вторжения Маси Найем отправился на восток разведчиком. В начале июня 2022 года автомобиль, в котором он ехал, наткнулся на несколько мин. Маси Найем получил травму лица и потерял правый глаз.

Ранее мы писали, что в Киеве в результате ракетной атаки РФ повреждены несколько зданий и жилые дома в разных районах столицы. 13 человек госпитализированы, в том числе трое детей.

Также мы публиковали фото поврежденного спорткомплекса "Укрзализныци" в Киеве и многоэтажки на Софиевской Борщаговке.