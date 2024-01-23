Воры в законе по кличкам Умка (настоящее имя Сергей Олейник) и Лаша Сван (по паспорту Лаша Джачвлиани) вышли из СИЗО после истечения срока содержания под стражей.

Как сообщил источник "Страны", ночью их выпустили из тюрьмы.

Издание "Детектив.инфо" пишет, что апелляционный суд постановил вернуть дело Олейника и Джачвлиани на рассмотрение Бабушкинского райсуда Днепра в качестве суда первой инстанции.

Адвокаты сразу объявили отвод судьи, и заседание было назначено на понедельник. С учетом тревог заседание продолжалось до позднего вечера и в итоге закончилось отказом в отводе судьи. Та к тому моменту уже, вероятно, покинула суд.

Заседание по мере пресечения так и не началось, и ночью воров в законе попросили на выход из СИЗО. При этом они, по данным "Детектив.инфо", долго отказывались покидать тюремные стены, "ожидая подлянки в виде попытки повторного задержания". Но в конце концов все же вышли на свободу.

Умка и Лаша Сван провели последние 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации и проведении преступных собраний (ч.1 ст.255-2 УК Украины).

Летом "Страна" сообщала, что вор в законе Умка дважды пытался "решить" вопрос своего содержания под стражей и выйти под залог. Однако у него ничего не получилось. Суд дважды продлевал Умке меру пресечения.

В ноябре мы писали, что Умку и Лашу Свана перевели из Киева в СИЗО Днепра. При этом Днепр считается вотчиной Умки.