"Вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу Умка около месяца назад перевели из Киева в Днепр - в СИЗО на улице Надежды Алексеенко (бывшая Чичерина). Также в Днепр из Лукьяновского СИЗО перевели еще одного "вора в законе" Лашу Свана (Лаша Джачвлиани).

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

"Сам Умка сидит в одиночной камере. Причина перевода в Днепр - дело "вора в в законе" передали из столичного Печерского суда в Днепровский Бабушкинский районный суд", - заявил источник.

Отметим, что Днепр считается вотчиной Умки. И, очевидно, ему там легче, чем в Киеве будет "порешать" разного рода вопросы.

Напомним, ранее "Страна" писала, что в декабре 2022 года задержали "воров в законе" по прозвищу Умка и Лаша Сван.

Их будут судить за организацию преступных собраний (сходок) криминальных элементов.

Умку и Лашу Свана обвиняют в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 255-2 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Летом источники "Страны" сообщали, что Умка уже дважды пытался "решить" вопрос содержания под стражей и выйти под залог.