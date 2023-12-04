"Смотрящего" за Полтавской областью Евгения Волошина по прозвищу "Волоха" приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Такое решение принял Октябрьский районный суд Полтавы 1 декабря 2023 года.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

Волошина и трех его подельников по материалам Управления стратегических расследований Нацполиции обвиняли в покушении на убийство 37-летнего криминального авторитета Александра Соколовского по кличке "Сокол".

"Волоху" признали заказчиком убийства криминального авторитета Олександра Соколовского по прозвищу "Сокол". В январе 2021 года в Соколовского выстрелили несколько раз и нанесли ранения в шею, легкие и туловище", — рассказал источник.

Исполнителям — Валерию Маслову, Родиону Ратцу и Сергею Грюзину присудили по 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Евгений Волошин

Ранее мы писали о том, что в Одессе сообщали о задержании "вора в законе" и четырех "смотрящих".

А также, что ранее СБУ задержала "смотрящего" за Кривым Рогом Хипака.

И о том, что было объявлено подозрение "смотрящему" за судами во времена Порошенко Александру Грановскому.