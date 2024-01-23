В Украине национализировали Первый инвестиционный банк (PINbank), что ранее принадлежал российскому бизнесмену и владельцу ЦСКА Евгению Гинеру.

Теперь 89% акций финучреждения перешло государству в лице Фонда госимущества Украины.

Это произошло согласно решению Высшего антикоррупционного суда. Гинер подавал апелляционную жалобу по этому решению ВАКС, но её оставили без рассмотрения и лишили его права на кассацию.

Евгения Гинера не сразу отстранили от PINbank - Национальный банк лишил его права голоса по 89% акций только 3 октября 2022 года, более чем через 7 месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Хотя, например, акционера "Альфа-Банка" (сейчас - Сенс Банк) Михаила Фридмана НБУ лишил права голоса уже 2 марта 2022-го (вторжение началось 24 февраля). На фоне промедления властей возникали слухи о том, что PINbank могут оставить российскому акционеру.

Однако этого не произошло. 3 октября 2022-го Нацбанк отстранил Гинера от управления, а 24 октября было обнародовано решение Шевченковского районного суда г. Киева по передаче акций PINbank Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА). После чего банком управляло АРМА.

Источники "Страны" в PINbank сообщили, что там были остановлены все активные операции - новые кредиты не выдавались, а руководство сконцентрировалось на возврате старых займов и на расчётно-кассовых операциях клиентов.

Официальную передачу Первого инвестбанка государству ждали ещё в 2023 году. Решение ВАКС в пользу Минюста было принято 27 февраля, а апелляцию Гинера отклонили 13 марта. Однако власти медлили. Как выяснилось позже, они старались согласовать разрешение МВФ на передачу PINbank национальному почтовому оператору "Укрпочта", и его гендиректор Игорь Смелянский не скрывал своей заинтересованности в получении банка под своё распоряжение.

Однако Международный валютный фонд выступил категорически против этой передачи, и в СМИ даже публиковали выдержки из письма главы миссии МВФ в Украине Гевина Грейса, в котором он настоятельно рекомендовал нашим властям не передавать PINbank "Укрпочте", и напоминал об обязательствах нашей страны, закреплённых в Меморандуме с МВФ по сокращению государственной доли в банковском секторе с 60% до 25%. Согласно этому, госбанков в Украине должно было становиться меньше, а не больше. Грейс намекал, что открытое нарушение Меморандума может создать Киеву проблемы с получением новых кредитных траншей от Фонда. Что ещё больше осложнит и без того серьёзные финансовые проблемы Украины, которая сейчас никак не может согласовать международную помощь со стороны США и Евросоюза.

Тем не менее, несмотря на предупреждение МВФ, банк всё же перешёл в госсобственность. И теперь в Украине государственными будут считаться уже не пять, а шесть финансовых структур: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк и Первый инвестбанк.

Как на это отреагирует МВФ - пока вопрос открытый.

Ранее стало известно, что председатель национализированного "Сенс Банка" подал в отставку после трёх недель работы.

Мы также сообщали, что Высший антикоррупционный суд национализировал активы россиян в Украине.