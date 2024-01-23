В Киеве из-за затянувшейся воздушной тревоги и поднявшейся метели в два раза повысились цены на такси.

Так, стоимость поездки с левого берега в центр столицы варьируется от 440 гривен за "стандарт" и почти до 1000 грн за "премиум".

При этом доехать с одной точки левого берега до другой дороже, чем на правый берег Киева - цена на такси стартует от 500 грн и может достигать более 1000 грн (два последних скриншота).

На фоне погодных условий и ситуации с транспортом, киевляне пешком идут с правого берега Днепра на левый.

Видео публикуют местные телеграм-каналы.

Также сообщается о больших толпах в метро, образовавшихся из-за часа пик и тревоги.

Напомним, что после объявления тревоги движение поездов на левый берег останавливается.

Ранее цены на такси в Киеве повышались в 2-3 раза из-за снегопада. При этом, даже с такими ценами, не все водители готовы брать заказ. Кроме того, увеличилось время поездки в связи с пробками, которые образовались почти по всему Киеву.

Мы также публиковали видео мощного ливня, обрушившегося на Киев, после которого цены на столичное такси выросли в два раза.