В Латвии призывников для срочной службы выбрали с помощью "лотереи".

Об этом сообщает новостное агентство Err.

К такому способу прибегли власти за неимением достаточного количества добровольцев. Участникам жеребьёвки раздали лотерейные билеты - мобилизацию "выиграли" 300 человек.

По имеющимся данным, недобор в латвийские войска составляет 150 человек. Правительство исходило из того, что как минимум 150 из 300 "победителей" окажутся годными к военной службе.

Напомним, ранее экс-министр экономики Тимофей Милованов предложил рассмотреть жеребьёвки для мобилизации в Украине.

Предложение экс-министра экономики Тимофея Милованова мобилизовать украинцев "по жребию", как оказалось, имеет прямые исторические параллели.

Так отбирали, среди прочего, на войну во Вьетнаме, которая была непопулярна в США.

Из-за обвинений в адрес призывных комиссий в предвзятости и в том, что они забирали в армию больше бедных, чем обеспеченных (а также больше "цветных", чем белых), в Америке ввели "призывные лотереи". Первая состоялась в декабре 1969 года, ее показывали по телевизору в прямом эфире. Как предложил и Милованов, там выбирали призывников по дню рождения.

Мы также сообщали, что Латвия формирует "коалицию дронов" для поставок ВСУ беспилотников. К ней присоединились ещё 20 стран.