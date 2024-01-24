Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече в Ужгороде с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сказал ему, что не верит в возможность решения происходящего в его стране конфликта военными методами.

Об этом он сообщил в видеообращении, которое по итогам переговоров выложил на своей странице в Facebook.

"На сегодняшней довольно продолжительной встрече было продемонстрировано, что наши взгляды с премьером украинского правительства по некоторым темам существенно расходятся. Это прежде всего взгляд на саму войну, происходящую в Украине. Я повторил председателю правительства, что не верю в военное решение этого конфликта", – сказал Фицо.

Фицо заявил о глубоком беспокойстве по поводу того, что в конфликте в Украине "славяне убивают друг друга" ради геополитических интересов.

"Поэтому я сказал, что мое правительство поддержит любой план по мирному (урегулированию конфликта). Поэтому я без колебаний поддержал и план президента Зеленского, хотя я убежден, что он нереалистичен", – сказал Фицо.

По его словам, на предстоящем саммите в Швейцарии, посвященном Украине, будет дана оценка всем инициативам относительно мирного разрешения конфликта.

Расхождение позиций Фицо и Шмыгаля, как отметил словацкий премьер, проявилось и в отношении вовлеченности США в украинский конфликт.

"Я повторяю довольно часто, что влияние США на внутреннюю жизнь Украины, прежде всего на политическую жизнь, довольно велико. Вполне понятно, что председатель правительства (Украины) это отвергает", – сказал премьер Словакии.

Ранее Шмыгаль рассказывал об итогах встречи с премьер-министром Словакии в Ужгороде.

Как мы писали, накануне визита Фицо в Ужгород призвал Киев согласиться оставить РФ захваченные территории. А также заявил, что Украина "контролируется США".