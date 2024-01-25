Армия РФ в Авдеевке приблизилась к микрорайону "9-й квартал" на южной окраине города. Расширение российского контроля в этом районе заметно по карте паблика.

Об этом сообщает украинский военный ресурс DeepState.

"Это комплекс 9-этажных домов, который имеет ключевое значение для контроля над городом. Сейчас на южной окраине Авдеевки идут тяжелые бои - атаки и контратаки с обеих сторон", - комментирует этот вывод главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

Он считает критически важным не допустить заход РФ к этим высотным домам: захват господствующей высоты позволит РФ просматривать и поражать дронами цели по всем дорогам в городе и находить цели для авиаударов.

"Бои за Авдеевку не будут похожи на бои за Бахмут. Если враг захватит 9-й квартал, удерживать весь город станет тактически невыгодным. Сейчас наши операторы дронов имеют тактическое преимущество. И его нельзя потерять, поскольку в современной войне потеря тактических преимуществ в применении дронов уже ничем нельзя компенсировать - ни героизмом, ни количеством людей", - пишет Бутусов.

Ранее российские паблики заявляют о взятии укрепрайона ВСУ "Царская охота" и выходе на окраины Авдеевки. Продвижение в районе "Царской охоты" имело место, но в сам город российские войска не входили.

Bild сообщает о продвижении армии РФ на юге Авдеевки. Сейчас ситуация "сложная, но под контролем", "противник продолжает атаковать". По словам Барабаша, это был "первый раз", когда войска РФ вошли в город.