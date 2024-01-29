В Чехии провели национальное интернет-голосование за самый абсурдный закон, принятый в 2023 году.

Об этом пишет Vinegret.cz.

Самым абсурдным законом прошлого года в Чехии признали поправку в закон о НДС, которая обязует компанию, решившую передать товар на благотворительность, заплатить за него НДС.

При этом, если бы бизнесмен решил уничтожить тот же товар, то платить НДС за него нужно и даже есть возможность вычесть из налогооблагаемой базы его первоначальную стоимость.

Организаторы уточнили, что существует освобождение от НДС для случаев передачи благотворительных товаров через гуманитарные организации в третьи страны, но для благотворительности внутри самой Чехии такой льготы нет.

Конкурс Absurdita организовали предприниматели. Его цель - обратить внимание на бессмысленные решения властей, которые мешают ведению бизнеса.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский подписал закон о частичном возобновлении налоговых проверок бизнеса.

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