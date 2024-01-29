Ракетным обстрелом 29 декабря россияне поразили производство ракет в Украине.

Об этом заявил генерал Сергей Кривонос в эфире телемарафона.

"Оружие у нас до 29 декабря было, и была возможность его производить. Я кстати вчера общался с представителями КБ "Луч" и ничего официально со стороны СБУ по факту утечки информации по слитию всех соучастников производства ракетных сил Украины, по которым 29 декабря прилетело, никаких уголовных производств нет", - заявил Кривонос.

Он считает, что атаку на предприятия навел кто-то изнутри.

Отметим, что КБ "Луч" производит ракеты "Нептун" и "Ольха".

Напомним, что ранее и экс-нардеп Мосийчук заявлял, что во время ракетной атаки по Киеву 29 декабря были поражены военные предприятия "Луч" и "Артем". Однако он считает, что координаты россияне могли получить и без слива информации, поскольку они указаны даже в Википедии. Также Мосийчук говорил, что во время атаки 2 января в Киеве были атакованы завод по производству электротехники "Квазар", ремонтный завод военной техники и завод "Маяк".

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