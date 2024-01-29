Индия, которая остается крупнейшим покупателем российского оружия, хочет сократить это сотрудничество и переориентироваться на собственное производство по западным технологиям.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийские источники.

Они говорят, что действовать нужно осторожно, чтобы не подталкивать Москву к сближению с Китаем.

"Крупнейший в мире импортер оружия медленно поворачивается на Запад, поскольку Соединенные Штаты стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать набирающий силу Китай, отучив южноазиатскую страну от традиционной зависимости от России", - пишет Reuters.

Москва публично призывает Нью-Дели активизировать оборонное сотрудничество. Однако из-за войны в Украине начались сбои в поставках.

Индия планирует потратить почти 100 млрд долл. на оборонные заказы в течение следующего десятилетия, заявил ее министр обороны.

В прошлом году Индия и США подписали соглашение, позволяющее Нью-Дели самостоятельно производить двигатели для своих истребителей, что является первой такой уступкой США стране, не являющейся союзником, отмечает издание.

Премьер Моди хочет переизбраться на третий срок на всеобщих выборах в мае благодаря своей программе "Сделай в Индии".

Ранее мы писали о том, что Россия и Индия добились прогресса в переговорах о совместном производстве военной техники.

А также, что США намерены развивать оборонное сотрудничество с Индией в противовес Китаю.