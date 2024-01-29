В Украине появятся курсы украинского языка для украинских военных.

Об этом сообщает Фейсбук-страница уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Как сказано в публикации, мовный омбудсмен встретился с бойцами ВСУ из 150-го учебного центра командования Сил территориальной обороны и обсудил с ними важность применения государственного языка в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.

Во время встречи Креминь рассказал собеседникам об особенностях реализации государственной языковой политики, имплементации языкового закона и деятельности его секретариата.

"Некоторые из военных уже подготовили свои жалобы в наш адрес, ведь фиксируют нарушения и в столице, и во многих регионах юга и востока. В то же время договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. С радостью буду способствовать и в вопросах создания такой сети и в других военных формированиях", - отметил Креминь.

Ранее бывшая народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион высказалась о "москворотых", то есть русскоязычных в украинской армии. По ее словам, украиноязычные военные "каждого москворотого должны воспринимать как врага", а русскоязычных в армии нужно "презирать".

Также Креминь регулярно выступает с критикой русскоязычных. Недавно он осудил сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) за то, что на видео с задержанием скандального коррупционера они говорят на русском языке.