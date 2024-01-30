Утром 30 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.

Враг нанес 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре. Также противник нанес 114 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА. Было уничтожено 15 вражеских дронов.

На Купянском направлении отражены 7 атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 4 атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника вблизи Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

Война в Украине идет уже 706-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, судя по поступающей информации, все больше решают дроны. По данным издания Bild, на них сейчас приходится 75% всех потерь обеих сторон. Тогда как бронетехника играет второстепенную роль и быстро выходит из строя.

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