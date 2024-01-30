Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что сообщения о якобы взятии Табаевки в Харьковской области не соответствует действительности.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Возле Табаевки проходят боевые действия, и заявления министерства убийств РФ о том, что они взяли Табаевку, пока не соответствуют действительности. За минувшие сутки противник там понес потери как в технике, так и в живой силе", - сказал Фитьо.

Табаевка - небольшой населенный пункт, расположенный в низине, и его содержать тяжело и неудобно, рассказао спикер. Однако войска РФ пытаются одержать хоть какую-то победу, чтобы "продавать это через телевизор".

Также по его словам, россияне пытаются наступать по всем направлениям.

"11 вражеских атак было отражено на Лимано-Купянском направлении – это Синьковка, Табаевка, Терны, Серебрянское лесничество. Здесь враг нанес 11 авиационных ударов, использовал весь арсенал своей авиации – бомбардировочную, истребительную, вертолеты огневой поддержки, использовал управляемые авиационные бомбы в районе Серебрянского лесничества. Также было применено 38 дронов-камикадзе и совершено 679 артиллерийских и минометных обстрелов на Лимано-Купянском направлении", - сообщил Фитьо.

Ранее украинский военный паблик сообщил о захвате села Табаевка на Купянском направлении.

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