Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк заявил, что страны Евросоюза готовы помогать беженцам на своей территории, а не через Украину.

Так он в эфире "Радио Свобода" прокомментировал идею Владимира Зеленского о том, чтобы западные страны перестали платить украинским беженцам, а передавали деньги Украине.

Цимбалюк считает, что другие страны вряд ли согласятся помогать беженцам, отправляя средства напрямую Украине. Он добавил, что власть должна сама создавать условия, чтобы люди возвращались.

"Мы должны понимать, что мало государств найдется, которые будут помогать беженцам через правительство Украины. Наши партнеры помогают нам путем и финансовой безвозвратной помощи, и минимальной кредитной ставки. Поэтому мне кажется, что украинская власть должна больше заботиться о том, как создать условия здесь, на нашей территории, чтобы граждане возвращались".

Он отметил, что с течением времени вероятность возвращения украинских беженцев обратно уменьшается, поэтому государству необходимо обеспечить им достойные условия для возвращения.

Мы писали, что Зеленский призвал Европу перестать платить украинским беженцам, а передавать эти деньги Украине. Президент сказал, что сейчас беженцы вывозят деньги из Украины, там получают деньги от европейских стран, но эти средства тоже остаются в пределах ЕС.

Также в ЕС и в Украине не раз высказывали идею о мобилизации уехавших за границу украинцев на фронт.