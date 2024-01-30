По всей территории РФ наблюдаются проблемы с интернетом.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

В частности, не открываются сайты крупных магазинов и не работают приложения банков. Отмечаются нарушения в работе операторов Мегафона и МТС, не работает поисковик Яндекса.

Читатели "Страны" сообщают, что в Москве около получаса не было интернета вообще - ни у одного провайдера, ни у одного мобильного оператора. Было невозможно открыть ни один сайт.

Около 10 минут назад сеть восстановилась.

Координационный центр доменов .RU и .РФ заявил, что "работает над устранением проблемы, из-за которой обрушился Рунет".

"Работаем над технической проблемой, не могу сейчас говорить", - сообщил директор центра доменов Андрей Воробьёв.

Отметим, Координационный центр доменов .RU/.РФ - это администратор российских национальных доменов верхнего уровня.

Причина его падения официально до сих пор не сообщается.

Ранее в оккупированных Мелитополе и Геническе пропадали интернет и телесигнал.

Мы также сообщали, что полностью пропадал интернет в Луганске и его окрестностях.