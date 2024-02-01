В четверг, 1 февраля, в Германии отменят 1100 авиарейсов из-за забастовки, которая проходит в 11 аэропортах. Из-за этого пострадают не менее 200 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает DW.

Профсоюз вывел на однодневную забастовку персонал аэропортов, отвечающий за контроль пассажиров и багажа, требуя повышения зарплат и доплат за сверхурочные. Сотрудники аэропортов требуют повышения зарплаты на 2,80 евро в час, чтобы скомпенсировать инфляцию.

Забастовки пройдут в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Берлина, Дюссельдорфа, Кельна, Штутгарта, Бремена, Ганновера, Лейпцига, Дрездена и Эрфурта. Там не будет ни вылетов, ни посадок.

Некоторые авиакомпании предлагают пассажирам замену билетов на другую дату.

Ожидается, что рейсы будут закрыты как минимум до 3 часов ночи 2 февраля. Коллективные переговоры профсоюзов и работодателей возобновятся 6-7 февраля.

Ранее мы писали о том, что в Германии начнется общенациональная забастовка, которая угрожает остановить железнодорожное сообщение.

Напомним, что из-за масштабной забастовки фермеров в ФРГ ожидают транспортный коллапс.