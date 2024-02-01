США уже одобрили планы нанесения серии ударов в течение нескольких дней по целям на территории Ирака и Сирии, включая иранский персонал и объекты. Удары будут наносить в ответ за убийство трех американских военных ударом беспилотника в Иордании.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Погода станет основным фактором, определяющая время нанесения ударов. Чиновники CBS News сообщают, что у США есть возможность наносить удары в плохую погоду, но они отдают предпочтение атаковать цели в хорошую видимость, чтоб не атаковать гражданские здания и лица.

Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает возможность ударов по иранскому персоналу в Сирии или Ираке или по иранским военно-морским объектам в Персидском заливе. Иран дал понять, что удар по его территории станет красной линией. Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал "ударить по Ирану сейчас" и "сильно".

При этом эксперты считают, что Иран "не может позволить себе" прямой конфликт с США, но может полностью натравить "Хезболлу" на Израиль или американские объекты, "и это может пойти по спирали".

Накануне министр обороны США Ллойд Остин уже заявил, что Америка "не потерпит атак" на свои силы в регионе и даст ответ. Ответственность за атаку он, как и ранее Байден, возложил на проиранские группы. В свою очередь Дональд Трамп связывает нападение с последствиями политики действующего главы Белого дома Джо Байдена.