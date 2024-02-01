Львовское издание NGL media настаивает на том, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович уехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки (ГУР), хотя украинская разведка это отрицает.

Издание опубликовало скан страницы базы пересечения границы, на котором указано, что Арестович выехал из Украины 4 сентября именно на основании письма ГУР.

Вообще из данных пограничной базы следует, что Арестович по крайней мере дважды использовал письма ГУР как основание для выезда. В первый раз это произошло весной, 9 мая. А всего за 2023 год он выезжал семь раз.

Напомним, NGL media сообщило, что экс-советник Офиса президента уехал за границу пять месяцев назад на основании письма от ГУР и не вернулся. На это разведка заявила, что разрешений для выезда за границу Арестовичу не выдавала.

Как мы рассказывали, Арестович покинул Украину после конфликта с Владимиром Зеленским. По данным "Страны", он уже довольно длительное время находится за границей и в Украине не появляется. И именно с тех пор, как он покинул страну, его заявления в адрес власти и происходящего в Украине стали намного более резкими.