Госпогранслужба тоже отрицает, что экс-советник Офиса президента Алексей Арестович выехал из Украины на основании письма ГУР.

Такое заявление сделал спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии СМИ.

"Могу отметить, что информация об Алексее Арестовиче, который якобы выезжал из Украины благодаря письму от ГУР Минобороны, не соответствует действительности", – сказал он.

На уточняющий вопрос, выезжал ли Арестович когда-либо по письму ГУР, Демченко лишь сообщил, что "ГПСУ не разглашает информацию о пересечении границы".

Напомним, сегодня издание NGL media сообщило, что экс-советник Офиса президента уехал за границу пять месяцев назад на основании письма от ГУР и не вернулся. На это разведка заявила, что разрешений для выезда за границу Арестовичу не выдавала.

После этого NGL.media опубликовало скан из базы пересечения границы, в котором указано, что Арестович дважды выезжал из Украины на основании письма ГУР.