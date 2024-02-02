Неправильно заставлять людей возвращаться в Украину, когда им некуда вернуться.

Об этом заявила первая леди страны Елена Зеленская на пресс-конференции в Риге.

"Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений. Это наши партнеры, это страны, которые нас поддерживают. И я думаю, что не надо волноваться из-за того, что будут какие-то недружественные для Украины действия", - сказала Зеленская.

Она отметила, что беженцы хотели спасти своих детей, а спасти ребенка - это "самое важное для мамы".

"Наша мечта, чтобы вернулись все. И понимаем, что для этого нужен мир, спокойствие, восстановление, чтобы людям было, куда вернуться, чтобы они были спокойны за своих детей", - сказала первая леди.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал Запад прекратить выплаты украинским беженцам и передать эти деньги в бюджет Украины.

В свою очередь первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк заявил, что страны Евросоюза готовы помогать беженцам на своей территории, а не через Украину.