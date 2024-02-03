СМИ публикуют кадры вечерних ударов США по проиранским формированиям в Ираке и Сирии. Американцы заявляют, что выпустили порядка 125 боеприпасов по 85 целям.

При этом AFP пишет, что прилеты были по штабу одной из шиитских группировок, а также по складу с оружием.

Не исключается новый удар в ближайшие дни. Также СМИ сообщают о новой атаке на американскую военную базу Эн-Танф в Иордании (но информация пока не подтверждена).

Напомним, накануне сообщалось, что США уже одобрили планы нанесения серии ударов в течение нескольких дней по целям на территории Ирака и Сирии, включая иранский персонал и объекты. Удары будут наносить в ответ за убийство трех американских военных ударом беспилотника в Иордании.

Вчера мы сообщали, что США нанесли удары по иранским военным объектам в восточной Сирии и Ираке. Представители США заявили, что атака может охватить цели в нескольких странах за пределами Ирана.

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