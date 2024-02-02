Официальные представители Министерства обороны США подтвердили, что от восьми до 12 объектов в восточной Сирии и Ираке, используемых Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и поддерживаемыми Ираном группами, были атакованы ВВС США в течение последнего часа.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Представители США заявили, что атака может охватить цели в нескольких странах за пределами Ирана.

Напомним, накануне сообщалось, что США уже одобрили планы нанесения серии ударов в течение нескольких дней по целям на территории Ирака и Сирии, включая иранский персонал и объекты. Удары будут наносить в ответ за убийство трех американских военных ударом беспилотника в Иордании.

Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает возможность ударов по иранскому персоналу в Сирии или Ираке или по иранским военно-морским объектам в Персидском заливе. Иран дал понять, что удар по его территории станет красной линией. Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал "ударить по Ирану сейчас" и "сильно".

При этом эксперты считают, что Иран "не может позволить себе" прямой конфликт с США, но может полностью натравить "Хезболлу" на Израиль или американские объекты, "и это может пойти по спирали".