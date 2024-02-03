В Москве около Кремля, у Могилы неизвестного солдата, прошла акция жён российских мобилизованных из движения "Путь домой".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По оценкам СМИ, на акцию собрались около 200 человек.

Участники митинга требовали возвращения их мобилизованных родственников с фронта (также как и в Украине, в РФ нет ограничения срока службы на войне мобилизованных).

Полиция провела задержания. Значительная часть задержанных - журналисты.

Участница движения "Путь домой" Мария Андреева заявила, что полицейские задержали родственника российского мобилизованного.

По данным СМИ РФ, был задержан как минимум ещё один участник акции, а также несколько правозащитников из движения "За права человека".

Всего полиция задержала более 25 человек, их отвезли в местный ОВД "Китай-город".

Ранее российские СМИ сообщали, что жёны воюющих в Украине россиян требуют вернуть их мужей домой.

Как пишут газеты, в Кремле опасаются, что подобные демонстрации начнут использовать "зарубежные недоброжелатели" для дестабилизации ситуации в РФ накануне президентских выборов.

"С жёнами мобилизованных необходимо быть в контакте, обращать внимание на их проблемы и способствовать их решению", - приказали российским чиновникам, пишут газеты.

Мы также сообщали, что недавно в Киеве прошёл митинг с требованием возвращения домой срочников и мобилизованных.