Украина впервые прокомментировала удар по пекарне в Лисичанске, во время которого, по заявлению россиян, погибли 28 мирных жителей.

В Лисичанской городской военной администрации в комментарии изданию "Суспильне" подтвердили, что в помещении, где был прилет, действительно была пекарня, и заявили, что она работала "для нужд фронта", снабжая российскую армию.

Также в Лисичанской ГВА утверждают, что прилет был в то время, когда там "собрались оккупанты".

"Тот список погибших, гуляющий по сети интернет, составляют в основном коллаборанты, как, например, Фирсов", - заявили в Лисичанской ГВА.

"Суспильне" пишет, что, по информации от выехавших из города местных жителей, в списке есть фамилия местного бизнесмена, владельца этого заведения.

Напомним, по заявлению россиян, во время удара, в котором РФ обвиняет Украину, погибли 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок. Одна из погибших женщин была беременна.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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