В субботу, 3 февраля, российские СМИ сообщили о прилете в Лисичанске на неподконтрольной Украине территории Луганской области.

Как заявляют "власти" так называемой "ЛНР", погибли 11 человек.

По данным изданий, удар был по пекарне. Под завалами могут находиться более 20 человек, известно о раненых.

Заявляется, что несколько человек были найдены под завалами живыми. Часть раненых транспортированы в больницы Луганска.

До Лисичанска от линии фронта порядка 15 километров. Город был захвачен россиянами в июле 2022 года.

Ранее мы писали, что на днях в Донецке подвергся обстрелу Калининский район. По данным пабликов и назначенных РФ "властей" города, при обстреле три человека погибли, один пострадал и был госпитализирован. Также было повреждено здание врачебно-физкультурного диспансера.

Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основные боестолкновения идут в Авдеевке и ее окрестностях. ISW пишет, что ВСУ продвинулись у границы Донецкой и Запорожской областей - к юго-западу от Старомайорского. Также Институт сообщает о продвижении россиян к северо-востоку от Георгиевки.

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