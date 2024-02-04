В воскресенье, 4 февраля, в городе Лисичанск на неподконтрольной Украине территории Луганской области завершился разбор завалов после прилета в пекарню. Погибли 28 человек: 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы РФ.

"В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни. Сотрудниками МЧС РФ спасены десять человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли", - говорится в сообщении.

В свою очередь "власти ЛНР" заявили, что состояние четверых пострадавших в результате обстрела Лисичанска оценивается как крайне тяжелое. А местные телеграм-каналы написали, что среди погибших была беременная женщина.

По словам местных жителей, разрушенная ударом пекарня бесплатно раздавала жителям Лисичанска воду.

"Мы здесь воду набирали. А еще они (владельцы пекарни - Ред.) торты выпекали и сладости делали. Развозили по всему городу пирожные, лаваши, хлеб", - рассказала одна из жительниц города, добавив, что военных рядом не видела.

Напомним, накануне в Лисичанске заявили об обрушении здания пекарни после прилета. Как заявляли "власти", обстрел велся со стороны ВСУ. Украина информацию не подтверждала и не комментировала.

Расстояние до Лисичанска от линии фронта составляет около 15 километров. Город был захвачен россиянами в июле 2022 года.

Ранее мы писали, что 21 января в Донецке подвергся обстрелу Кировский район. Под удар попал рынок, в результате чего, как заявлялось, погибли десятки человек.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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