Украинские пограничники сбили местного жителя во время погони за уклонистами в Закарпатской области.

Об этом сообщило Западное управление Государственной пограничной службы на своей странице в Фейсбуке.

Инцидент произошёл в момент, когда патруль заметили группу лиц, двигавшихся в сторону реки Тиса. Во время преследования нарушителей, на автомобиль пограничников "внезапно выскочил мужчина, который двигался от оградительного забора". Совершивший "наскок" получил травмы и в настоящее время находится в реанимации.

Позже румынские пограничники сообщили о задержании на своей территории лиц, незаконно пересёкших границу.

Как отметили в ведомстве, травмированный мужчина уже не впервые попадает в поле зрения сотрудников ГПСУ и может быть причастен к противоправной деятельности, связанной с переправкой лиц через государственную границу Украины.

Ранее автобус насмерть сбил работника прокуратуры на пешеходном переходе во Львове.

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