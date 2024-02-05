Федеральная служба безопасности (ФСБ) России утверждает, что предотвратила теракт, организованный украинской спецслужбой в отношении одного из руководителей аннексированного Крыма.

По сообщениям российских СМИ, речь идет о попытке взорвать кортеж "главы" Крыма Сергея Аксенова.

ФСБ утверждает, что задержана группа из трех россиян, которые по заданию Службы безопасности Украины в Симферополе готовили подрыв автомобиля. Они дали признательные показания.

Заявляется, что у подозреваемых обнаружены и изъяты радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой мины производства Германии с зарядом на основе гексогена массой 1,9 кг, а также СВУ со взрывчатым веществом зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг.

Напомним, сегодня в Грузии заявили, что предотвратили транзит взрывчатки из Украины в Россию. Служба госбезопасности Грузии утверждает, что его курировал экс-кандидат в депутаты от "Слуги народа", одессит Андрей Шарашидзе.

Ранее в России сообщили, что установили личности исполнителей и заказчиков резонансных преступлений, в том числе убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина).