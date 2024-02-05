Правительство Нидерландов рассматривает возможность полного отказа от соцсети Facebook, так как опасается за безопасность данных, размещённых на платформе.

Об этом пишет местная газета De Telegraaf.

Как сообщает издание, правительственные переговоры на эту тему с корпорацией Meta "оказались бесполезным".

Теперь власти начали подготовку к запрету Фейсбука, который распространиться и на всех членов правительства.

Ранее Илон Маск обвинил Facebook в манипуляции общественным мнением после расследования о цензуре в Meta.

"Facebook манипулирует общественностью практически по всему миру. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма", - написал Маск в тогдашнем Tвиттере.

Мы также сообщали, что Ирландия оштрафовала компанию Meta на €390 миллионов за таргетирование рекламы в соцсетях.

Решение комиссии связано с двумя жалобами, поданными в мае 2018 года, которые могут перевернуть бизнес-модель Meta по таргетированию рекламы для пользователей в зависимости от того, что те делают в Интернете. В ходе разбирательства было выявлено нарушение правил ЕС о конфиденциальности данных, связанных с Facebook, и нарушения, связанные с Instagram.