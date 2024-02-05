Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил военным применять оружие против белорусских граждан.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В публикации говорится, что Александр Лукашенко внёс изменения в уставы вооружённых сил страны, согласно которым военнослужащим разрешается применять против граждан "огнестрельное оружие, спецсредства, боевую и специальную технику при выполнении возложенных на них задач".

Применение оружие против граждан, согласно документу, дозволяется даже в случае совершения ими административных правонарушений.

В изменениях, которые внёс Лукашенко, также говорится, что военнослужащий "не несёт ответственности за ущерб", причинённый в результате стрельбы, когда она "осуществлялась в соответствии с требованиями общевойсковых уставов".

Ранее президент Беларуси подписал поправки в закон "Об органах государственной безопасности", согласно которому работникам спецслужб позволяется применять оружие против женщин, детей и инвалидов в "случаях оказания ими вооружённого сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью людей".

Напомним, недавно Лукашенко подписал поправки к закону, запрещающие судить его после ухода с должности президента Беларуси.

Также мы писали об обновлении военной доктрины Беларуси. В частности, Минск в соответствии с новой доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию.