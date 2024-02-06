В школах Киева могут ввести карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

Об этом сообщает КГГА.

За прошедшую неделю зафиксировано 11 305 случаев заболевания, что на 2 244 больше, чем неделей ранее.

Медики призывают родителей не водить детей с симптомами болезни в детские сады и школы, соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к здоровью.

Ранее в начале февраля сообщалось, что киевские школы могут перевести на дистанционное обучение после роста заболеваемости гриппом. По данным КГГА, заболеваемость среди детей в столице Украины по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 50%.

Перед этим сообщалось, что в Киевской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог. Самые высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Бориспольском районе, самые низкие – в Вышгородском районе. В 33 учебных заведениях области уже введено дистанционное обучение.

Со вчерашнего дня в Ужгороде все школы закрывают на карантин. Детские сады продолжат работать в обычном режиме. Эпидемический порог гриппа превышен на 80,1%. К тому же в Украине продолжает ходить коронавирус