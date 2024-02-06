Сегодня, 6 февраля, Львовский областной совет на заседании поддержал обращение с призывом к парламенту и правительству "прекратить преследование" Ирины Фарион.

Трансляции заседания велась на Ютуб-канале облсовета.

55 депутатов проголосовали за обращение, 11 присутствовавших не голосовали.

Обращение "о недопустимости преследования защитников украинского языка" инициировали однопартийцы Фарион из партии "Свобода".

Депутаты облсовета обратились в Верховную Раду и Кабмин с требованием "прекратить преследование Ирины Фарион и принять действенные меры для утверждения и развития государственного языка".

Напомним, в декабре прошлого года Львовский областной совет не поддержал инициированное членами партии "Свобода" аналогичное обращение в поддержку Ирины Фарион. Его дважды ставили на голосование, но дважды не хватало голосов: за тогда отдали 33 голоса из 43 необходимых.

А вот Ивано-Франковский горсовет сразу поддержал такое же решение. Обращение было одобрено на сессии под руководством мэра города Руслана Марцинкива. Депутаты обратились в СБУ и Министерство образования "относительно необходимости прекратить спекуляции, связанные с украинским языком в публичном и медийном пространстве".